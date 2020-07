​Belenenses SAD anuncia queixa criminal contra o Aves por "corrupção desportiva"

O presidente da Belenenses SAD anunciou esta segunda-feira que avançou com uma participação criminal, contra a sociedade anónima desportiva do Desportivo das Aves.



Rui Pedro Soares considera que em causa estão suspeitas de corrupção desportiva, tendo em conta as recentes ameaças da SAD do Aves de não ir a jogo nos últimos dois jogos do campeonato, frente a Benfica e Portimonense.

Nesta ação, o presidente da SAD do Belenenses esclarece que não está a sugerir que a SAD do Aves não queria realizar as partidas.

“Esta participação criminal tem como objetivo perceber o que está por detrás do que se passou nos últimos dias. Agora, esta participação criminal por corrupção desportiva praticada por agentes desportivos tem uma moldura penal máxima de dez anos de prisão, é porque é um crime bastante grave. E nós estamos aqui na sexta melhor liga europeia, do país campeão da Europa e não podemos estar à mercê de tudo isto se passar”, sublinha Rui Pedro Soares.

O dirigente apresentou participação criminal contra a SAD do Aves e apela ao futebol português para o futebol profissional ser repensado para uma situação destas não se repita, depois de em 2012 ter acontecido um episódio semelhante com a União de Leiria.

Faltam dois meses para a nova época recomeçar e Rui Pedro Soares entende que terão no imediato de ser encontrados mecanismos para garantir a integridade desportiva da competição.

A receção do Desportivo das Aves ao Benfica na terça-feira está "quase a 100%" garantida, assegurou esta segunda-feira António Freitas, o presidente do clube lanterna-vermelha da I Liga de futebol, após uma reunião na Liga de clubes.



"A situação dos seguros está resolvida e o clube assumiu-a. Há mais duas ou três situações, de montantes mais pequenos, que também estão ultrapassados. Com dizem os treinadores, é jogo a jogo. Com o Benfica quase a 100% que vamos jogar e não falta mais nada. Frente ao Portimonense será outra luta", referiu aos jornalistas António Freitas.