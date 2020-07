António Freitas não atira toalha ao chão. "Será um sonho o Aves receber o Benfica"

O Desportivo das Aves - Benfica continua em risco. A SAD do emblema avense assumiu que não tem condições para que a equipa jogue as duas últimas partidas do campeonato, com Benfica e Portimonense. Uma posição que António Freitas não aceita. O presidente do clube revela que jogadores e equipa técnica, "mesmo sem receberem, estão disponíveis para disputar esses jogos", e diz em Bola Branca que, para si, "será um sonho que a equipa" participe nos jogos com encarnados e algarvios.

O dirigente do Aves diz que "não quer louros, nem quer ser acusado tal como a Liga de não fazer tudo" para ultrapassar a situação.

António Freitas acusa Estrela Costa, da SAD do Aves, de ter dispensado os médicos do clube através de email depois de, no domingo, os jogadores terem feito o teste da Covid-19.

Para além disso, o presidente do emblema nortenho diz, ainda, que tem um possível investidor, "mas que não consegue falar" com os responsáveis da SAD e, como tal, nada pode fazer.

Sobre o seguro de trabalho, António Freitas considera que esse é um problema que "pode ser resolvido", mas está convicto que Estrela Costa "arranjará outro problema" para que a equipa não jogue.

Nestas declarações a Bola Branca, António Freitas revela que foi convocado para uma reunião de emergência na Liga Portugal para tentar "encontrar uma solução legal" que permita ao clube tomar alguma decisão, recordando que o clube só tem 10% de participação na SAD avense detida pelo empresário chinês Wei Zhao.