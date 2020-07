Pedro Caixinha vai treinar na Arábia Saudita

Pedro Caixinha vai treinar o Al Shabab nas próximas duas épocas, segundo anunciou o clube da Arábia Saudita.

O treinador português, de 49 anos, chega ao país saudita no próximo domingo para assinar contrato e começar a trabalhar com a equipa.

Ao fim de 22 jornadas, o Al Shabab está no oitavo lugar do campeonato da Arábia Saudita, a 20 pontos do líder, o Al Hilal. Após a interrupção devido à pandemia da Covid-19, a prova regressa no início de agosto.

Nas últimas três temporadas, Pedro Caixinha treinou o Cruz Azul, do México.