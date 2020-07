Mais 108 mil desempregados inscritos em relação a 2019

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou 36,4% em junho, em comparação com o mesmo mês do ano passado. São mais 108 mil desempregados.



Segundo dados avançados esta segunda-feira pelo Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), o número total de desempregados inscritos em Portugal foi de 406.665, em junho.

Em comparação com maio deste ano, quando o país sofria o impacto do pico da pandemia de Covid-19, foi registada uma ligeira descida de 0,6%. São menos 2.269 pessoas inscritas.

Por regiões, o desemprego registado em junho, por comparação com maio, diminuiu em todas à exceção de Lisboa e Vale do Tejo (+1,6%) e Madeira (+3,5%).



Em comparação com junho de 2019, a região do Algarve continuou a registar o aumento mais significativo com uma subida superior a 230%.



O número de casais com ambos os elementos inscritos nos centros de emprego aumentou 20,2% em junho face ao mesmo mês de 2019, para 6.610, adianta o IEFP.



Do total de desempregados casados ou em união de facto, 13.220 (8,3%) “têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no Serviço de Emprego”.