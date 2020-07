Centeno toma posse com recados sobre independência e “ao serviço de Portugal”

“Assumo perante vós, com honra e entusiasmo, um compromisso de serviço público”. Assim começou Mário Centeno o seu discurso no salão nobre do Ministério das Finanças, onde tomou posse como governador do Banco de Portugal, nesta segunda-feira de manhã.

Substituindo no cargo Carlos Costa, o ex-ministro das Finanças realçou o seu percurso académico – nomeadamente, a passagem pela Universidade de Harvard – e deixou mensagens sobre a independência da instituição, em resposta às dúvidas levantadas pela sua nomeação logo a seguir a ter deixado o Governo.

“A independência do Banco de Portugal não se questiona ou se impõe, não cabe ao Bando de Portugal ter estados de alma e muito menos ao seu governador. Mas também não cabe ao Banco de Portugal estar fechado sobre si próprio. Isso não assegura a independência, apenas a irrelevância”, afirmou Centeno.

“Acredito que a prestação de contas e a transparência são essenciais ao funcionamento das instituições, mas levo para este novo ciclo a resiliência na ação, acompanhada pelo diálogo”, afirmou ainda.

Centeno diz assumir “mesmo com enorme honra” o cargo ali, naquele salão nobre “testemunho vivo da importância que, para a República Portuguesa, tem a cooperação e a independência das suas instituições”.

“Pela história deste salão passam o Ministério das Finanças, o Tribunal de Contas, o Banco de Portugal, os restantes supervisores financeiros e tantas instituições que têm o dever de assegurar o prestígio institucional da República Portuguesa. O papel de cada uma delas não se desenvolve nas estritas competências que lhe são cometidas de forma hermética, mas numa cooperação institucional sã que preservando a identidade de cada uma, faça do todo mais do que a soma das partes”, defendeu.

Mário Centeno promete, por isso, um mandato de “portas abertas” – porque “foi isso que aprendi em Harvard”. E porque “não acredita em estratégias de dividir para reinar”.

“Aprendi, em todas as fases da minha vida, que uma boa preparação é a mãe de todas as conquistas; que devemos ao nosso trabalho e aos nossos colaboradores o que fazemos melhor”, sustentou ainda.

“Assim será comigo como governador. É assim que sou hoje, com muita honra, o novo governador do Banco de Portugal e ao serviço de Portugal”, concluiu.