Veríssimo dá os parabéns ao FC Porto e as boas-vindas a Jesus

O treinador interino do Benfica acredita que vai haver jogo, mas confessa “bastante apreensão” com o caso Desportivo das Aves. Nélson Veríssimo também falou de Jorge Jesus, deu os parabéns ao FC Porto pelo título de campeão nacional e falou sobre o seu futuro.



“Tenho a certeza que ninguém, principalmente jogadores e treinadores, queria que isto acontecesse e acaba por não ficar uma boa imagem, nem para a nossa Liga nem para o futebol português, mas eu julgo que as coisas vão acabar por se resolver.”

A equipa encarnada viaja para o Norte do país sem Luís Filipe Vieira. O presidente do Benfica está no Brasil a ultimar a contratação de Jorge Jesus e dos seis adjuntos portugueses que trabalhavam no Flamengo. A equipa técnica que irá assumir o comando do Benfica na nova temporada deverá viajar amanhã para Lisboa.

A contratação de Jorge Jesus teve reação natural no balneário do Benfica sem influência no comportamento do treino, analisa Nelson Veríssimo.

“De uma forma natural, é um assunto que tem sido debatido. Daquilo que foi a nossa perceção em relação ao dia a dia dos jogadores, do seu empenho e concentração no treino, não notámos qualquer diferença. Obviamente, eles têm a sua perceção e cada um terá a sua própria impressão. Mas nas dinâmicas da equipa não notei nada de diferente.”

Nélson Veríssimo, nesta conferência de imprensa, a primeira depois do Benfica oficializar as negociações com Jorge Jesus, o treinador do Benfica deu as boas-vindas ao futuro técnico.

“Dar-lhe as boas-vindas a uma casa que ele bem conhece e desejar-lhe todo o sucesso, porque o sucesso dele será o sucesso de todos os benfiquistas”, declarou.

A conferência desta segunda-feira foi também a primeira do treinador do Benfica desde que o Porto assegurou a conquista do título. Nélson Veríssimo com desportivismo, felicitou o homólogo portista, Sérgio Conceição, pela conquista do campeonato.

“Desde já felicitar o Sérgio Conceição, a sua equipa técnica e o grupo de jogadores pela conquista que tiveram. Nós estivemos muito bem na primeira volta, estivemos sempre na frente, uma segunda volta em que isso não aconteceu da forma regular que nós queríamos e a verdade é que o Porto acabou por somar mais pontos do que nós.”

Com o título perdido para o FC Porto, Nélson Veríssimo não vê na final da Taça de Portugal o jogo da tábua de salvação da época para o Benfica.

O jogo da final da Taça não salva a época, mas pode fazer de Nélson Veríssimo um treinador realizado. “Fará de mim um homem realizado, como qualquer benfiquista. E nesse sentido sim, é para isso que estamos aqui desde o início da época, para ganhar jogos e conquistar títulos”, frisou.

Com o ingresso de Jorge Jesus no Benfica, com vista à nova temporada, Nélson Veríssimo confirma que ainda não foi contactado pelos responsáveis do futebol do Benfica com vista à definição do seu futuro.

“Não e nem esperava que isso acontecesse porque, desde o momento que entramos aqui com a missão de conduzir a equipa até ao fim do campeonato e à final da Taça de Portugal, é nesse espírito de missão em que estou imbuído até esse jogo com o FC Porto. A seu tempo as coisas vão ser faladas, sem stress nenhum”, remata Nelson Veríssimo.