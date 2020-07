D. António Marto dedica "palavra de afeto e solidariedade" aos bombeiros

O bispo da Diocese de Leiria-Fátima lembrou o bombeiro que faleceu este sábado e os cinco bombeiros que ficaram feridos num acidente na Missa que presidiu no santuário mariano na Cova da Iria.

“Uma palavra de afeto e solidariedade aos bombeiros, que nestes dias e nesta hora estão na linha da frente do combate aos incêndios, aos que sofreram o acidente, aos familiares daquele que morreu, e a todas as vítimas destes incêndios, quero-lhes dizer que os temos bem presentes hoje aqui nesta celebração”, disse D António Marto em nome pessoal, do Santuário de Fátima, e de todos os peregrinos presentes na celebração deste domingo.

A Proteção Civil informou que um bombeiro de Leiria morreu no último sábado no hospital da cidade depois de ter entrado em paragem cardiorrespiratória quando participava nas operações de rescaldo de um incêndio na freguesia de Arrabal.

Também no sábado, cinco bombeiros ficaram feridos na sequência do despiste de uma viatura de combate a incêndios, em Alvega, no concelho de Ourém, Santarém.