Trabalhadores da TAP regressam à atividade em agosto com horários reduzidos

"Não haverá mais 'lay-off'/suspensão de contrato de trabalho, pelo que todos os nossos colaboradores estarão em 'lay-off'/redução de horário de trabalho. Ou seja, todos os trabalhadores estarão a trabalhar ainda que com uma qualquer redução de horário de trabalho aplicada", explica a comunicação interna enviada pelos Recursos Humanos do Grupo TAP às direções dos vários departamentos.

Os trabalhadores da TAP deverão regressar ao trabalho em agosto, mas com horários reduzidos, em 70%, 50% ou 20%, segundo uma comunicação interna do diretor dos Recursos Humanos, a que a Lusa teve acesso.

Para o pessoal de terra ficou definido que, aqueles que tiverem redução de horário em 70%, "receberão uma remuneração, nos termos desta nova legislação, correspondente a 77% da sua renumeração".

Os que tiverem redução em 50% do horário receberão 83% da remuneração e os trabalhadores abrangidos com uma redução de 20% no horário de trabalhão "terão direito a uma remuneração correspondente a 93%" do vencimento.

"No que se refere ao PN [Pessoal Navegante], esta análise e enquadramento está já a ser efetuada pelas áreas internas responsáveis, pelo que essa mesma data [23 de julho] deverá ser cumprida, mas com características ajustadas a esta realidade concreta -- em articulação operações/planeamento/RH neste momento", indica o documento.

A nota interna justifica que as remunerações auferidas em cada uma das modalidades corresponde ao facto de a TAP "ter de complementar em dois terços a parte não trabalhada pelo trabalhador", sendo que a Segurança Social "apenas comparticipa uma pequena parte".

"Assim sendo, a seleção dos colaboradores a alocar a cada uma destas modalidades deve ser a mais racional possível [...]. Apenas deverão ser alocados nesta modalidade de mínima redução (redução de 20%) o número indispensável de trabalhadores, dado os aumentos de custos que representam estas novas modalidades de 'lay-off' para a companhia", pede o diretor dos Recursos Humanos do Grupo TAP.