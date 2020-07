Dominado fogo na serra de Valongo

O incêndio na serra de Valongo, no distrito do Porto, foi dado como dominado às 05:45.

Nesta altura permanecem, ainda, mobilizados mais de 200 operacionais no terreno, apoiados por 60 viaturas. O objetivo é consolidar o combate realizado nas últimas horas.

Nesta fase, os bombeiros procedem a operações de vigilância e prevenção para evitar possíveis reacendimentos. Em declarações à Renascença, Filipe Carneiro, comandante dos bombeiros de Santo Tirso, admite que os bombeiros têm ainda um longo trabalho pela frente



"É importante que continuemos com alguns meios posicionados para garantir que se mantém fechado. Também tem a ver com as condições meteorológicas, com uma redução de temperatura ligeira e ventos. Vamos ver, à priori conseguimos manter, as coisas estão controladas."

O fogo deflagrou ao final da manhã de sexta-feira, na freguesia de Sobrado, concelho de Valongo, tendo sido dado como dominado às 19:15 desse dia.

Na última noite, uma reativação deste incêndio na Serra de Valongo atingiu uma fábrica na zona industrial de Seroa, em Paços de Ferreira, provocando danos em vários equipamentos. Contudo, a estrutura do edifício não foi afetada.

Aquele reacendimento chegou a obrigar ao corte da Autoestrada 41 durante cerca de 30 minutos.

A descida das temperaturas acabou por favorecer o trabalho dos bombeiros. Ainda assim, este poderá ser um dia difícil para os bombeiros em vários pontos do país.

"Espera-nos um dia trabalhoso, com condições meteorológicas um pouco mais favoráveis, mas ainda a manter critérios de gravidade no que diz respeito aos incêndios rurais", admite Pedro Araujo, oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.