Amesterdão. Autoridades encerram Red Light District devido a grande afluência de visitantes

As autoridades locais de Amesterdão, a capital holandesa, fecharam uma parte do bairro antigo De Wallen, onde se situa o Red Light District, dedicado a atividades sexuais, por ter estado “apinhado” de visitantes, na noite do último sábado.

Após meses de confinamento, devido à pandemia de Covid-19, os trabalhadores do sexo (nome com que são reconhecidas as pessoas que se dedicam a essas atividades, legais nos Países Baixos) puderam retomar atividade a 1 de julho e o bairro voltou ao bulício habitual.

Na noite do último sábado, os visitantes não estavam a manter o distanciamento social e as autoridades locais resolveram fechar o Red Light District.