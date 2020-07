Miguel Oliveira oitavo no GP de Espanha de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou este domingo o Grande Prémio de Espanha de MotoGP na oitava posição, numa prova ganha pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha), que conquistou a primeira vitória da carreira.

A prova ficou marcada por várias quedas, incluindo a do campeão em título, o espanhol Marc Márquez (Honda), que caiu na fase inicial da corrida e baixou ao 16.º lugar, tendo depois recuperado até ao terceiro posto, altura em que voltou a cair, tendo ficado a queixar-se da mão direita.

Oliveira terminou a 13,441 segundos do vencedor, somando nove pontos contra os 25 de Quartararo.

"Resultado melhor do que o esperado”

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) ficou hoje "muito, muito feliz" com o oitavo lugar conquistado no Grande Prémio de Espanha de MotoGP, um resultado que foi "melhor do que o esperado" para o piloto luso.

"Depois de sofrer um pouco nos treinos, acho que merecemos este resultado. Começar a temporada com um top 10 é melhor do que esperávamos", comentou o piloto de Almada, após a primeira prova da temporada, citado pela assessoria de imprensa da equipa Tech3.

Apesar das boas indicações da corrida, Oliveira sublinha que "será preciso trabalhar muito para a próxima corrida", que se disputa no domingo, outra vez em Jerez de la Frontera.

De qualquer forma, o piloto da KTM diz estar "satisfeito" com o seu desempenho e "pela forma como a equipa respondeu positivamente depois de uma qualificação difícil".

Esta foi, também, a primeira corrida de Miguel Oliveira desde o GP do Japão de 2019, em outubro. "Estou contente e espero que possamos melhorar no próximo fim de semana", concluiu.