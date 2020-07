Lewis Hamilton vence GP da Hungria e assume liderança do Mundial de Fórmula 1

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu este domingo o Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1, terceira prova da temporada, e ascendeu à liderança do campeonato do mundo, com 63 pontos.

O piloto britânico, que partiu da "pole position", terminou as 70 voltas ao traçado de Hungaroring com uma vantagem de 8,702 segundos sobre o holandês Max Verstappen (Red Bull) e 9,452 segundos sobre o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), segundo e terceiro classificados respetivamente.

Esta foi a 86.ª vitória da carreira do hexacampeão mundial, que está a cinco do recorde estabelecido pelo alemão Michael Schumacher (91).