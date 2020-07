FC Porto campeão. Marcelo destaca resistência demonstrada "num ano muito difícil"

O Presidente da República felicitou este sábado o FC Porto pelo título português de futebol, destacando a resistência psicológica e física demonstrada pelos dragões após “a paragem forçada de meses” da I Liga devido à pandemia da covid-19.

“Ainda não terminou em rigor a Liga e ainda não foi entregue a Taça, que será depois de amanhã [na segunda-feira]. Mas o que é facto é que está encontrado o vencedor. E, portanto, tendo evitado esperar pelo momento formal para o fazer, o que é facto é que, substancialmente, o resultado está atingido. Queria felicitar o FC Porto por esta vitória”, manifestou Marcelo Rebelo de Sousa numa mensagem endereçada aos ‘portistas’ e difundida na plataforma FC Porto TV.

Para o Chefe de Estado, o triunfo dos dragões, que na quarta-feira conquistaram o seu 29.º título de campeão português de futebol, tem um duplo significado.

“Por um lado, a vitória de uma Liga é sempre um facto maior, direi mesmo dos factos maiores do futebol português. Mas há um segundo significado adicional no ano em que vivemos, com a pandemia. E que, com a paragem forçada de meses, exigiu, de facto, uma resistência psicológica, uma resistência física, uma capacidade anímica que o FC Porto demonstrou ter. E que lhe permitiu na ponta final acentuar ter uma vantagem que tinha no momento em que as competições pararam”, notou.

O Presidente da República termina a mensagem felicitando o FC Porto por ter alcançado o título “num ano muito difícil para todos”, o que “mais avulta o mérito do vencedor”.

O FC Porto conquistou na quarta-feira o seu 29.º título de campeão português de futebol, ao vencer por 2-0 na receção ao Sporting, em jogo da 32.ª jornada, somando 79 pontos, mais oito do que o Benfica, quando faltam disputar duas jornadas.

Os dragões vão receber o troféu de campeões nacionais na segunda-feira, após a receção ao Moreirense, na 33.ª e penúltima jornada da prova.

O campeonato foi suspenso em março, após a realização da 24.ª ronda, devido à pandemia do novo coronavírus, e o seu reatamento só aconteceu em junho, com os jogos à porta fechada.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 596 mil mortos, incluindo 1.684 em Portugal.