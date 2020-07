Regresso de Cristina Ferreira à TVI. “Percebe-se agora o apoio de 15 milhões do Governo", diz Rio

O presidente do PSD utilizou este sábado o regresso de Cristina Ferreira à TVI para reiterar as críticas à forma como o Estado apoiou os media, ironizando que “realmente as despesas são muitas e a crise é grande”.

“Percebe-se agora o apoio de 15 milhões de euros do Governo a este setor; realmente as despesas são muitas e a crise é grande. Aguardemos agora notícias sobre o apoio público socialista à dispendiosa contratação do novo treinador do Benfica”, escreveu Rui Rio, numa publicação na rede social Twitter, com um 'link' para uma notícia do jornal Expresso em que se refere que a SIC exige pelo menos quatro milhões de euros à apresentadora pela saída.