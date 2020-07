Conselho Europeu. Catarina Martins defende que Portugal não pode ceder a chantagem holandesa

Catarina Martins defendeu, este sábado de manhã, que Portugal não pode ceder a qualquer chantagem holandesa no Conselho Europeu, onde se debatem as negociações na União Europeia sobre a resposta económica à crise da Covid-19.

A líder do Bloco de Esquerda falava aos jornalistas, no final de uma reunião com o Presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.

“Lembro que a Holanda tem uma política de ‘dumping’ fiscal na União Europeia, ou seja, convida as empresas dos outros países a irem para lá para pagarem menos impostos, mas pagam os impostos à Holanda. Os impostos que faltam a Portugal, que faltam a Espanha, que faltam a Itália, para responder a esta crise, estão a ficar na Holanda”, acusou a líder do Bloco.