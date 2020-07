Nasceu a primeira bebé com covid-19 em Portugal

Nasceu a primeira criança em Portugal infetada com covid-19 durante a gravidez, avança o semanário Expresso. A menina nasceu há cerca de 15 dias, no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, com 34 semanas.

A bebé está ainda nos cuidados intensivos - quando nasceu, apresentava sintomas graves associados à covid-19, nomeadamente pneumonia e falta de ar.

Foi ventilada e internada nos CI. Embora esteja a recuperar, continua a testar positivo ao novo coronavírus.

A mãe também se encontra internada.



Em todo o mundo, há menos de dez casos conhecidos de mães que, durante a gravidez, tenham transmitido o vírus SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19, aos fetos. Em todo o país são já mais de 130 os bebés de mães infetadas e mais nenhum nasceu com a doença.



Segundo o Expresso, caso português, que está a ser acompanhado pelo Instituto Ricardo Jorge, será em breve publicado numa revista internacional da especialidade.