Incêndio em Paredes mobiliza mais de 200 operacionais e oito meios aéreos

Um incêndio de grandes dimensões que lavra no concelho de Paredes, no distrito do Porto, levou este sábado ao corte da A41, avança o Correio da Manhã.

De acordo com a página da Proteção Civil, no combate às chamas estão nesta altura estão 208 operacionais, apoiados por 59 viaturas e oito meios aéreos. O incêndio progride em duas frentes.

O fogo que lavra no Parque das Serras do Porto deflagrou na sexta-feira, na freguesia de Recarei e já alastrou para outras zonas do concelho de Paredes. Não há, para já, casas em risco.

Em declarações à Renascença, o presidente da Câmara de Paredes, Alexandre Almeida, diz esperar que os bombeiros consigam dominar o incêndio o mais rápido possível. O autarca considera que os meios mobilizados serão suficientes para o efeito.