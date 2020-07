​Ensino Superior: Já está disponível a versão 2020 do Infocursos

Já sobre os mestrados (2.º ciclo), tem dados sobre 1.695 cursos. Aqui, destaca-se a informação sobre o acesso direto às mais recentes dissertações de mestrado realizadas no curso.

Relativamente às licenciaturas (1º ciclo) e licenciaturas com mestrados integrados, o portal tem dados sobre 1.671 cursos. Para além de seguir os mesmos tópicos disponibilizados para os cursos TeSP, também refere a taxa de desemprego registado no IEFP dos recém-diplomados.

Quanto aos cursos TeSP, num total de 465, é possível saber no Infocursos o número de estudantes inscritos nos três anos letivos mais recentes; a distribuição dos inscritos por idade, sexo e nacionalidade; a situação dos alunos um ano após iniciarem o curso, assim como a distribuição das classificações finais dos diplomados.

A nova versão do portal Infocursos atualiza os dados sobre todos os cursos técnicos superiores profissionais (TeSP), licenciaturas, mestrados integrados e mestrados (2.º ciclo). Ficam assim disponíveis dados sobre cerca de 3.800 cursos, lecionados em 109 instituições de ensino superior.

Se o mais importante no momento de escolher o curs(...)

A data de referência das estatísticas apresentadas no portal, é o ano letivo 2018/19. Além de dados por curso, o portal Infocursos apresenta também estatísticas nacionais, que permitem fazer várias leituras.

Quantos estudantes continuavam inscritos no mesmo curso um ano após ingressarem no ensino superior?

A maioria dos estudantes continua inscrita no mesmo curso em que ingressou inicialmente. Destaque para as licenciaturas com mestrado integrado que conseguem manter quase 85% dos alunos. É a taxa mais elevada.

Já do outro lado, com menor capacidade para manter os alunos estão os cursos TeSP. Ainda assim, continuam inscritos um ano após o ingresso, 78,6% dos alunos, uma subida de 10% em quatro anos.

Estes são dados em 2018/19 dos estudantes matriculados pela primeira vez no ensino superior no ano letivo 2017/18.

Decorrido o primeiro ano, alguns alunos transferiram-se de curso e outros abandonaram o sistema de ensino superior. É entre os alunos dos cursos TeSP e Mestrados (2º ciclo) que há mais saídas, a rondar os 17% de alunos que deixam de estudar.

De destacar ainda, de acordo com os dados agora disponibilizados, o aumento do número de alunos estrangeiros a frequentar as universidades e politécnicos portugueses, sendo que são em maior número nos mestrados (2º ciclo), onde já representam mais de um quarto (26,2%), dos alunos.