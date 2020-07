É preciso diminuir preço dos testes à Covid-19, defende presidente do ISPUP

O presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) diz que é preciso diminuir o preço dos testes à covid-19 porque essa é a melhor forma de aumentar a testagem no país.

"O facto de testarmos muito não quer dizer que estejamos a testar o necessário. Precisamos de testar mais e temos capacidade para o fazer. Se calhar era bom que os testes começassem a ser mais baratos, porque enquanto sociedade os recursos são limitados", disse aos jornalistas Henrique Barros, no final de um encontro com a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins.

O presidente do ISPUP disse mesmo que o preço dos testes, atualmente, é "excessivo" e que quem o define "deve ser o governo".

Henrique Barros lembrou que Portugal "ainda não saiu da primeira vaga" de Covid-19 e considera que o país deve "tentar levar, pelo menos em alguns períodos, os casos praticamente a zero. Não é extraordinariamente complicado. É garantir que há identificação dos casos e há um esforço brutal para fazer testes e para isolar as pessoas".

No final de uma reunião no Porto, com especialistas do ISPUP, Catarina Martins defendeu também aumento de número de testes e de especialistas em Saúde Pública em Portugal.