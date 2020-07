Aveiro. Fogo em Vale de Cambra combatido por mais de 200 operacionais e oito meios aéreos

Um incêndio que lavra este sábado na freguesia de Arões, concelho de Vale de Cambra, distrito de Aveiro, mobilizava hoje à tarde mais de 200 operacionais, apoiados por 59 viaturas e oito meios aéreos.

Segundo a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio deflagrou às 13h18, na freguesia de Arões, estando a consumir uma área de “povoamento florestal”.

Às 15h05, segundo o site da ANEPC, estavam empenhados no combate ao incêndio 205 operacionais apoiados por 59 viaturas e oito meios aéreos.

Viseu e Ourém também preocupam

Um outro incêndia, com uma frente ativa, lavra desde as 14h13 na freguesia de Bodiosa, no concelho de Viseu, estando a ser combatido por 186 operacionais, apoiados por 52 viaturas e quatro meios aéreos.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu disse, cerca das 16h10, que o incêndio, que lavra em zona de mato, continua ativo, não existindo habitações em risco.

Ainda segundo a página na Internet da ANEPC, em Carregal, Ourém (distrito de Santarém), um incêndio, com início às 15h41, em povoamento florestal, está a ser combatido por 96 operacionais, 23 viaturas e cinco meios aéreos.

À Renascença, comandante Pedro Araújo admite que o combate está a evoluir favoravelmente este sábado, mas a Proteção Civil espera ainda muito trabalho ao longo da tarde.

"Nós vamos assistir ainda a um dia muito trabalhoso. A humidade que vai entrar é no litoral, uma curta faxa no litoral, e, por isso, estas terras mais do interior e nos pontos mais altos, além de manterem temperaturas elevadas, nalguns pontos superiores a 33ºC, os ventos vão-se intensificar", explica.