Miguel Oliveira parte do 17º lugar na primeira corrida do calendário de MotoGP

Miguel Oliveira (KTM) qualificou-se, este sábado, com o 17.º tempo, para o Grande Prémio de Espanha de MotoGP, que se disputa no domingo, no circuito andaluz de Jerez de la Frontera. Esta será a primeira corrida do calendário de MotoGP.

O piloto português fez o melhor tempo em 1.37,964 minutos, a 1,259 segundos do francês Fabio Quartararo (Yamaha), que estabeleceu novo recorde no circuito, com 1.36,705 minutos.

Os piores da sessão foram dois estreantes, os espanhóis Alex Márquez (Honda), em 21.ª, e Iker Lecuona (KTM), colega de Miguel Oliveira na Tech3, em 22.º.

“O objetivo certamente será ganhar o máximo de posições possível na saída. Vai ser uma corrida muito longa, muito dura, tanto para os pneus, como fisicamente”, conta o piloto português.