Incêndios. Bombeiro morre em Leiria vítima de paragem cardíaca

Um bombeiro da corporação de Bombeiros Voluntários de Leiria morreu este sábado à noite, em resultado de uma paragem cardiorrespiratória enquanto participava numa missão de vigilância para eventuais reacendimentos do incêndio que deflagrou na tarde de sexta-feira na freguesia do Arrabal.

A informação foi confirmada aos jornalistas pelo presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes.

"O bombeiro entrou hoje [sábado] no teatro de operação, no Vale Maior, na freguesia de Santa Catarina da Serra. O incêndio [de Arrabal] estava totalmente extinto, estas equipas estavam de vigilância e de prontidão. A paragem cardiorrespiratória aconteceu por volta das nove horas e foi prontamente socorrido pelos colegas que estavam com ele. As operações de reanimação decorreram depois com o apoio também do INEM. Transportaram-no para o Hospital de Leiria, onde foi declarado o óbito pelas 21h15”, explicou Gonçalo Lopes.

O incêndio de Arrabal foi dado como dominado pelas 21h32 de sexta-feira, teve hoje uma “reativação forte” pelas 10h49, segundo a Proteção Civil, e entrou, mais tarde, em fase de resolução.