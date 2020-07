Cinco feridos no despiste de viatura de bombeiros no incêndio de Ourém

Cinco bombeiros ficaram feridos este sábado, sem gravidade, no despiste de uma viatura de combate a incêndios, em Alvega, no concelho de Ourém (Santarém), disse fonte da proteção civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, a viatura, que pertence aos Bombeiros Voluntários de Ourém, estava pré-posicionada em Fátima e dirigia-se para o incêndio que deflagrou às 15h41 em Carregal, também no concelho de Ourém.

A fonte adiantou que não foi necessário proceder ao transporte de nenhum ferido por helicóptero, como havia admitido fonte da GNR.

O acidente ocorreu às 15h53, estando ainda no local 18 operacionais e oito viaturas, tendo o meio aéreo sido entretanto desmobilizado.

O comandante de serviço no CDOS de Santarém afirmou que o incêndio do Carregal continua com uma frente ativa, estando o combate, que envolve 259 operacionais, 76 viaturas e oito meios aéreos, dividido em três setores.

Embora a evoluir favoravelmente, o incêndio está ainda ativo, disse, adiantando não haver habitações em perigo.