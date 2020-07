Famalicão empata com Boavista e adia decisão do apuramento para a Europa

O Famalicão empatou 2-2 com o Boavista, em jogo da 33.ª jornada da I Liga de futebol, após estar a vencer por dois golos, e desperdiçou a oportunidade de garantir já hoje o inédito apuramento para as competições europeias.

Toni Martínez, aos nove minutos, e Fábio Martins, de grande penalidade, aos 45+1, deixaram o Famalicão com um pé nas pré-eliminatórias da Liga Europa, mas Cassiano (62) e Bueno (73), de penálti, igualaram a partida para os ‘axadrezados’ e adiaram a festa da equipa da casa, que mantém o quinto lugar, com 53 pontos, mas tem o Rio Ave a apenas um ponto, com uma jornada por disputar.

Já o Boavista interrompeu uma série de três derrotas consecutivas e é 11.º, com 39 pontos, numa classificação liderada pelo já campeão FC Porto.