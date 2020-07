Governo prepara nova extensão do lay-off simplificado

O Governo está a preparar uma nova extensão do lay-off simplificado para lá de 31 de julho, avança o Expresso.

De acordo com o semanário, a decisão baseia-se na previsão de que a economia deverá cair mais do que o esperado e que muitos setores não terão a retoma prevista.

A medida estará incluída no Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), que dependia do orçamento suplementar e que deverá ser aprovado em Conselho de Ministros na próxima semana.



Em declarações ao Expresso, o ministro da economia, Pedro Siza Vieira, aponta a necessidade de reforçar as medidas de apoio às empresas e ao emprego e admite e que está a ser estudada a renovação do lay-off simplificado para empresas que apresentem quebras mais significativas de faturação.

Caso a medida seja aprovada, existirão vários modelos: o lay-off simplificado para as empresas obrigadas a permanecerem fechadas (o trabalhador recebe 66% do salário); a nova extensão do lay-off para as que tiverem quebras graves (ainda por definir os pormenores) e a medida de apoio à retoma, que substitui o lay-off, para as empresas que tenham alguma retoma.