Depois das famílias, discutimos o impacto da pandemia sobre as empresas. Sara do Ó, do grupo Your, e Joana Garoupa, da Galp, são as convidadas do Da capa à contracapa. Da sustentabilidade dos negócios à organização do trabalho, conheça as mudanças e os desafios que a pandemia trouxe.

Sábado, 9h30 na Renascença e também em podcast em rr.sapo.pt.

O Da Capa à Contracapa é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos.