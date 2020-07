​Praia das Rocas em Castanheira de Pera abre no sábado

O complexo de piscinas Praia das Rocas abre no sábado com todas as medidas de segurança e uma lotação de 650 pessoas, avança a presidente do Município de Castanheira de Pera.



Uma comitiva da Proteção Civil, Câmara Municipal, delegação de saúde e GNR de Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, fizeram na quinta-feira uma última vistoria para garantir que a Praia das Rocas tem asseguradas todas as condições de higiene e segurança para receber o público até 13 de setembro.

“Temos uma lotação definida de 650 pessoas, que inclui as pessoas que estão no alojamento da Praia das Rocas”, informou a presidente do Município, Alda Carvalho.

Segundo a autarca, o espaço tem já garantido o selo de qualidade ‘clean & safe’ e foi preparada toda a sinalética e circuito no complexo para evitar o cruzamento e aglomerado de pessoas.

“Esta é uma situação atípica. A adaptação que fizemos nada tem a ver com o funcionamento da praia nos anos anteriores. Aplicámos todas as medidas de segurança da Direção-Geral da Saúde (DGS), substituindo, por exemplo, a pulseira de entrada com a leitura eletrónica do bilhete, para que não haja contacto com os visitantes”, explicou.

No local, será distribuído um ‘flyer’ com informação, um saco para o lixo e haverá medição de temperatura corporal.

“Claro que sabemos que há os assintomáticos, mas queremos evitar ao máximo que haja alguma situação, até porque neste território a faixa etária é elevada, o que é uma preocupação”, sublinhou.

Alda Carvalho recordou que, em 2019, passaram pela Praia das Rocas mais de 93 mil pessoas, durante cerca de três meses. “O número este ano será bem diferente, mas a abertura é muito importante em termos económicos”.

“Em termos locais, a Praia das Rocas é uma alavanca. Não vai ter o mesmo impacto, mas será uma ajuda”, reforçou, revelando que o alojamento local “tem estado com uma taxa de ocupação bastante atrativa” nos últimos meses.

No ano passado, o volume de negócios rondou um milhão de euros “e as condições atmosféricas nem foram as melhores”, disse ainda Alda Carvalho, admitindo que este ano os resultados podem “não ser positivos”.

A presidente adiantou que o complexo turístico abriu mais tarde, porque não se enquadra em nenhuma legislação: “Não tem características de praia fluvial, nem de piscina nem de praia marítima”.

“Tivemos de ir ‘beber’ de um conjunto de informações, que torna possível a abertura em segurança, colocando em prática todas as recomendações da DGS”.

Os visitantes terão de usar máscara sempre que circularem no espaço e estarão disponíveis três pontos de bar, “para evitar aglomerados”.

“Os funcionários vão garantir a limpeza e desinfeção de acordo com as regras e temos uma sala de isolamento preparada para o caso de ser necessário”.