Já existe um passaporte com descontos para a descoberta do Douro

A Rede de Museus do Douro (MuD), que agrega 41 instituições públicas e privadas, disponibiliza um passaporte que permite descobrir o território a preços mais acessíveis.

O lançamento deste passaporte esteve previsto para março, mas só agora é disponibilizado, numa altura que a Rede de Museus do Douro considera ser a “ideal para quem quer viajar, sair em segurança e conhecer o Douro nas suas mais variadas vertentes”.

“Seja aproximando a comunidade local dos seus espaços, seja divulgando estas estruturas a quem nos visita, este passaporte é um incentivo para partir à descoberta do território duriense”, refere em comunicado a Rede de Museus do Douro.

O passaporte contém uma breve descrição sobre cada um dos espaços a visitar, horários de atendimento e descontos atribuídos.

A iniciativa não tem data de validade e dá acesso a descontos na entrada nos diferentes espaços que integram a rede de museus.

A rede agrega 41 instituições, entre museus e centros interpretativos ligados ao vinho, ao azeite, à cerâmica, aos produtos endógenos, à memória, às tradições e à história.

De acordo com a Rede de Museus do Douro, a iniciativa, “ao unir diferentes tipos de unidades museológicas, pretende também contribuir para a sua divulgação junto das comunidades de visitantes”.

A Rede de Museus do Douro é uma plataforma de encontro e diálogo entre as diferentes instituições a operar na Região Demarcada do Douro. Tem por missão aliar diferentes estruturas museológicas num projeto cultural comum, abrindo novas hipóteses de entendimento e valorização da comunidade duriense, assumindo um papel ativo no desenvolvimento do eixo Douro.

De entre os objetivos desta estrutura, destaca-se a criação de condições para dar voz à diversidade cultural da Região e às experiências culturais, aproximando a oferta cultural das populações, dentro e fora da Região, nomeadamente com uma divulgação sistemática das atividades dos seus membros, através de uma rede de informação digital.

A Rede de Museus do Douro tem ainda uma forte componente de entreajuda técnica entre os membros, de modo a que possam desenvolver coerentemente as diferentes funções museológicas.