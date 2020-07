Cristina Ferreira deixa a SIC e volta à TVI

Num comunicado publicado pela Media Capital pode ler-se que "Cristina Ferreira regressa à TVI como Diretora de Entretenimento e Ficção, tendo já manifestado a sua intenção de compra de participação na Media Capital, com o intuito de vir a tornar-se também accionista do canal televisivo. O regresso de Cristina à casa de origem acontece dois anos depois da sua saída, prevendo-se o início de funções a 1 de Setembro de 2020."

A própria confirma o regresso, segundo o comunicado, que diz ainda que esta será uma oportunidade para revelar outras facetas de Cristina Ferreira para além de apresentadora.

"Trata-se de um regresso à casa mãe, com funções distintas e um projeto ambicioso ao qual era impossível dizer que não. É uma escolha conduzida pelo afecto com a firme vontade de contribuir para recolocar a TVI no coração de todos os portugueses", diz.

Cristina Ferreira aproveita ainda para agradecer à SIC. "Neste momento de saída, não posso deixar de agradecer à SIC, à sua Administração, a oportunidade que me foi concedida e a possibilidade de trabalhar com profissionais de excepção. O meu muito obrigada a todos. A SIC é uma estação de televisão de referência, onde fui muito bem acolhida e para a qual formulo votos de maior sucesso profissional para o futuro."

A estação de Carnaxide já reagiu, manifestando "desilusão". A SIC mostra-se insatisfeita e fala numa decisão “abrupta e surpreendente”.

Os contornos legais da decisão de Cristina Ferreira de pôr termo ao seu contrato de forma unilateral não são ainda claros, mas a SIC avisa que “reserva todos os seus direitos em face desta situação”.



Ano de mudanças para a TVI

A "transferência" de Cristina Ferreira é apenas mais uma novidade naquele que tem sido um ano cheio de mudanças para a TVI.

Na quinta-feira foi anunciado que Nuno Santos tinha sido nomeado diretor-geral do canal detido pela Media Capital. Em comunicado, o Conselho de Administração da estação de Queluz refere que a escolha de Nuno Santos, 52 anos, "inscreve-se na transformação da companhia que vem tendo lugar e numa visão integrada da atividade da TVI, com o objetivo de colocar o canal e toda a plataforma de conteúdos numa posição de ainda maior destaque no mercado dos media em Portugal".

Meses antes, em maio, a Media Capital viu o empresário Mário Ferreira tornar-se dono de mais de 30% das ações, num investimento de mais de 10 milhões de euros.

Em entrevista à Renascença, Mário Ferreira admitiu que quer tornar a TVI menos dependente de publicidade.

[Notícia atualizada às 19h59]