Ana Luísa Amaral conquista Prémio Literário Guerra Junqueiro

A vila manuelina de Freixo de Espada à Cinta recebe nos próximos dias, 24 e 25 de julho, a quarta edição do Freixo Festival Internacional de Literatura.

A iniciativa literária, promovida em parceria pela Editorial Novembro e o Município de Freixo de Espada à Cinta, surge com “os necessários ajustes”, devido à pandemia da Covid-19.

Para a presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta, Maria do Céu Quintas, face aos tempos difíceis que o país atravessa, “mais do que nunca, precisamos de apoiar a cultura escrita e falada em português”.

O FFIL- Freixo Festival Internacional de Literatura “é um movimento cultural de referência para a região, onde a vida e obra de Guerra Junqueiro assumem um papel de relevo”, afirma a autarca.

Neste contexto, assinala Maria do Céu Quintas, “continuamos a trabalhar para elevar a cultura portuguesa, tal como ela merece ser tratada e partilhada por todos aqueles que comungam essa mesma vontade. Não podíamos deixar de celebrar”.

O Freixo Festival Internacional de Literatura (FFIL) arranca às 21 horas do dia 24 de julho, com a entrega do Prémio Literário Guerra Junqueiro à poeta Ana Luísa Amaral, num espaço mais intimista e de acesso condicionado, que decorrerá no jardim do Museu da Seda e do Território.

Esta quarta edição vai oficializar a realização do FFIL Lusofonia, que terá lugar em novembro deste ano, em Cabo Verde. Para assinalar este momento solene, Freixo contará com a presença de Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, e do Embaixador da República de Cabo Verde em Portugal, Eurico Correia Monteiro, e da Embaixatriz Manuela Jorge Brito, em representação do município da Cidade da Praia, anfitriã do Prémio Literário Guerra Junqueiro Lusofonia, em 2020.

No entender de Avelina Ferraz, da Editorial Novembro, “pensar no projeto FFIL Lusofonia é enaltecer a defesa e a valorização da língua portuguesa como património cultural imaterial”.

“Queremos abordar o português de hoje, através de uma visão mais ampla, com o devido valor atribuído à dimensão regional ou local”, afirma Avelina Ferraz, acrescentando que “é entendimento do município de Freixo de Espada à Cinta e da Editorial Novembro, entidades organizadoras, que a promoção de uma comunidade lusófona informada e participativa contribui de forma decisiva para o desenvolvimento individual e coletivo, material e intelectual”.

‘Ao encontro de Guerra Junqueiro - o Douro como identidade de uma literatura universal’ é o mote para a conversa que juntará os escritores Lídia Praça e José Manuel Barata-Feyo, na Congida. Este encontro está marcado para as 11 horas do dia 25 de julho.

O prémio literário Guerra Junqueiro tem sido atribuído desde 2017, no âmbito do FFIL.

Em 2017 o prémio foi atribuído ao poeta Manuel Alegre, em 2018 ao poeta Nuno Júdice e em 2019 a José Jorge Letria.