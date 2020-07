Arquidiocese de Braga com quatro novos padres

No Santuário do Sameiro, em Braga, vão ser ordenados, este domingo, às 15h30, quatro sacerdotes para a arquidiocese bracarense.



Na celebração, presidida por D. Jorge Ortiga, vão ser ordenados os presbíteros João Castro, Manuel Torre, Pedro Sousa e Miguel Neto.

Para João Castro, 33 anos, natural da paróquia de S. Martinho de Quinchães, no arciprestado de Fafe, “ser padre nos dias de hoje é ir ao encontro dos outros, é ser capaz de construir pontes nas relações, é estar disponível para a escuta”.

O em breve sacerdote, em declarações à Igreja Viva, da Arquidiocese de Braga, afirma querer entregar-se “de corpo e alma ao projeto que Deus”, “ir ao encontro das ovelhas perdidas e ser um com elas, fazendo-me também uma delas, de forma a configurar-me a Cristo, porque o Bom Pastor dá a vida pelas suas ovelhas”.

Manuel José Sousa Torre, 26 anos, natural da paróquia de Santa Eulália de Balasar, arciprestado de Vila Conde / Póvoa de Varzim, conta que o sacerdócio surge de uma escolha amadurecida.

“Nem sempre pensei em ser padre. (…) Tentei ignorar. Mas o seu amor falou mais alto. Ele venceu! Procurei, então, o meu pároco e aconselhou-me a frequentar o pré-seminário”, conta, acrescentando que será “apenas instrumento da sua graça, não o Pastor e que, para ser fiel a tão sublime dom, só na relação estreita, de quem experimenta ser sua ovelha, pode conduzir as demais até ao seu caloroso colo”.

Já Pedro Sousa, 24 anos, natural da paróquia de Ronfe, no arciprestado de Guimarães-Vizela, afirma que será “ordenado para o anúncio do Evangelho, sinal de que aceito pôr a minha vida em ordem a isso”.

“Não imagino este anúncio do Evangelho senão como Igreja! Uma Igreja em permanente descoberta de si mesma, feita de comunidades de pessoas que nunca chegam a ser perfeitas, mas também nunca se dão por acabadas””, acrescenta.

Miguel Neto, de 34 anos, natural de S. Martinho de Dume, no arciprestado de Braga, refere que “ser ordenado padre é um desafio” à sua capacidade de “se fazer pequeno e humilde e servir os irmãos”.

“O tempo que vivemos está claramente marcado pela pandemia. É um tempo desafiante que traz responsabilidades acrescidas a todos os membros da Igreja. Como futuro presbítero considero que a vida de todas as pessoas, e de um modo particular a dos padres, será marcada, daqui para a frente, pelas consequências da pandemia, pelo que somos todos chamados a colaborar na construção de um mundo diferente, de modo a que nele se vislumbrem os sinais do Reino”, declara o futuro sacerdote.

No final da celebração da ordenação dos quatro novos sacerdotes será apresentado o novo programa pastoral da arquidiocese com o tema “Uma Igreja Samaritana”.

O caminho a trilhar ao longo do ano será o de “uma Igreja Samaritana, com um rosto que privilegia a caridade, dando nova vitalidade à liturgia e concretizando caminhos de evangelização, mas com uma verdadeira opção pela proximidade com todos e, porventura, mostrando uma opção preferencial pelos pobres”.

“Evangelizar através da caridade, dentro das comunidades e fora, através de uma pastoral social mais abrangente e comprometida com os pobres”, será o desafio e o compromisso da Igreja de Braga no próximo ano pastoral.

A ordenação dos quatro novos sacerdotes da Arquidiocese de Braga terá lugar no próximo domingo, às 15h30, na cripta da Basílica do Sameiro, em Braga, e será transmitida pelos canais da arquidiocese no Facebook e YouTube.