Pinto da Costa sobre Sérgio Conceição. “Só sai quando eu morrer”

O presidente do FC Porto diz que o treinador Sérgio Conceição “só sai [dos dragões] quando eu morrer”.

Em declarações ao Porto Canal, Pinto da Costa deixou grandes elogios ao técnico.

“Este campeonato foi merecidíssimo e só neste clube, com este treinador, com estes dirigentes, com estes jogadores, é que era possível transformar menos sete em mais oito. Não era possível com outro treinador, nem com outro clube”, referiu.

Já Sérgio Conceição, que estava ao lado – sorridente – referiu: “O presidente é que sabe”.

Conceição tem mais um ano de contrato com os azuis e brancos, mas o líder azul e branco já disse que quer renovar com o técnico até ao fim do seu mandato.

Sérgio Conceição, em três temporadas, conquistou dois títulos de campeão nacional e uma Supertaça.