FC Porto recebe troféu de campeão no próximo jogo no Dragão

O FC Porto vai receber o troféu de campeão nacional quando receber o Moreirense, em partida da jornada 33 da I Liga.

A informação foi confirmada, esta quinta-feira, pela Liga Portugal.

“Naquele que será o primeiro jogo dos azuis e brancos após a conquista do título - e o último jogo da época em casa - os "dragões" vão levantar o troféu pela 29.ª ocasião na história do clube e receber as medalhas de Campeão Nacional relativas à época 2019-20”.

O comunicado acrescenta que Pedro Proença, presidente da Liga, vai estar presente no estádio, juntamente com o presidente do FC Porto e o presidente da empresa que patrocina a Liga.

Os azuis e brancos confirmaram esta quarta-feira o título de campeão nacional depois de vencerem o Sporting, por 2-0.