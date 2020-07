​Fogo dominado em Valongo. Atenções voltadas para Paredes e Leiria

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira ao final da manhã, em Valongo, no distrito do Porto, foi dominado, avança a Proteção Civil. As atenções estão agora voltadas para dois fogos que lavram em Paredes e Leiria.



“A ocorrência mais complexa durante o dia foi em Valongo, que está agora dominada”, disse em conferência de imprensa Luís Belo Costa, comandante do agrupamento distrital da Proteção Civil.

Este incêndio chegou a ameaçar um centro de abate de automóveis e uma fábrica, em Sobrado.



Pelas 18h30, havia oito ocorrências ativas em Portugal continental, sendo que as que mais preocupantes a de Paredes, no distrito do Porto, e outro no distrito de Leiria, em Arrabal.

“Em Paredes, o teatro de operações tem áreas habitacionais mais densas, apesar de não haver casas em risco”, adiantou.

No fogo de Leiria, algumas habitações estiverem na linha de fogo, mas sem que um risco para pessoas e habitações”. Trata-se de uma zona mais florestal e menos povoada.

“Estas ocorrências tendem a ficar dominadas”, adianta Luís Belo Costa.

A dificultar o combate às chamas estão as “condições meteorológicas severas” registadas ao longo do dia, nomeadamente “aumento substancial da temperatura, diminuição da humidade relativa assim como o vento que se fez sentir em algumas regiões do país”.

Porto, Braga e Viana do Castelo foram os distritos com mais ocorrências esta sexta-feira. Entre as 00h00 e aas 18h30, ocorreram 150 ocorrências, 50 no distrito do Porto.

“No Norte do país temos verificado um aumento do número de ocorrências e dificuldades de supressão”, disse Luís Belo Costa.

Durante o dia estiveram envolvidos nas operações 4.500 operacionais, 1.200 veículos e 115 meios aéreos.

Apesar do cenário difícil, “mesmo assim o dispositivo tem respondido muito bem a toda a exigência. Felizmente sem grandes problemas de acidades e avarias nos equipamentos”, concluiu o comandante Luís Belo Costa.

O Governo declarou a situação de alerta em Portugal Continental devido às previsões meteorológicas para os próximos dias, que apontam para um “significativo agravamento do risco de incêndio rural”.

O Ministério da Administração Interna (MAI) avança em comunicado que a situação de alerta abrange o período compreendido entre as 00h00 de sexta-feira e as 23h59 de domingo.