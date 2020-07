Covid-19 em Lisboa: O que distingue as 19 freguesias em estado de calamidade?

O território em estado de calamidade, adianta o INE , “apresenta maior densidade de ocupação”. Com 5.232,1 habitantes por km2, a densidade populacional é “sete vezes superior à do restante território da AML”.

A proporção de edifícios com sete ou mais alojamentos é também mais elevada, numa percentagem de 30,6% contra 13,9% nas outras freguesias da área metropolitana.

Outra conclusão do INE, os residentes no território em estado de calamidade utilizam mais o transporte público para fora do município, 14%, mais do dobro em relação ao restante território da AML (6,7%).

Outra questão pode estar relacionada com a habitação. Nas 19 freguesias com mais casos de Covid-19 o “valor dos preços e das rendas dos alojamentos familiares é menor”: 1 330 €/m2 e 7,5 €/m2, respetivamente, do que no restante território da AML, que é de (1 540 €/m2 e 8,4 €/m2.

As 19 freguesias em causa são:

Concelho da Amadora: Alfragide, Águas Livres, Falagueira/Venda Nova, Encosta do Sol, Venteira e Mina de Água.

Concelho de Odivelas: Odivelas, Pontinha/Famões, Póvoa de Santo Adrião/Olival de Basto e Ramada/Caneças.

Concelho de Sintra: Agualva/Mira Sintra, Algueirão/Mem Martins, Cacém/S. Marcos, Massamá/Monte Abraão, Queluz/Belas e Rio de Mouro.

Concelho de Loures: União das freguesias de Camarate/Unhos/Apelação e União de freguesias de Sacavém/Prior Velho.

Concelho de Lisboa: freguesia de Santa Clara.