Saiba o que está em causa no Conselho Europeu dos líderes dos 27

De recordar que a ideia deste fundo de recuperação começou com uma proposta feita pela França e pela Alemanha, no final de maio. Dias depois, seguiu-se um plano da Comissão Europeia e há cerca de um mês fez-se uma reunião dos líderes europeus, que não chegaram a acordo.

Qual a polémica que envolveu António Costa?

O primeiro-ministro, António Costa, quis separar as águas e não fazer depender a atribuição de fundos do cumprimento dos valores da dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, Estado de Direito, valores que estão no Tratado da União. Isto, depois de ter estado reunido com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban

Enquanto isso, em Bruxelas, a secretária de estado dos assuntos europeus, na reunião que preparou a cimeira, defendeu o contrário. António Costa já se justificou, dizendo que este não é o fórum para tratar questões relacionadas com o Estado de Direito.