​Reino Unido espera regresso à normalidade antes do Natal

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, mostra esperança no regresso à normalidade antes do Natal, ao anunciar o plano para impedir uma potencial segunda vaga da pandemia covid-19 no Reino Unido.



"Esperamos permitir um contacto mais próximo entre amigos e famílias quando pudermos. Espero sinceramente que possamos rever as restrições em vigor e permitir um regresso mais significativo à normalidade em novembro, possivelmente a tempo do Natal", disse o chefe do Governo durante uma conferência de imprensa.

O plano prevê a reabertura de mais atividades económicas e desportivas nas próximas semanas e a partir de hoje deixam de existir limitações ao uso dos transportes públicos, enquanto que a partir de agosto deverá deixar de ser recomendado o teletrabalho.

"À medida que reabrimos a nossa sociedade e economia, devemos dar aos empregadores maior discrição e ao mesmo tempo continuar a assegurar que os trabalhadores continuam em segurança", explicou.