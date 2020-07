Covid-19. Índia ultrapassa um milhão de casos confirmados de infeção

"A aceleração de casos continua a ser o principal desafio para a Índia nos próximos dias", disse à agência Associated Press (AP) o diretor do Harvard Global Health Institute, Ashish Jha, frisando que uma grande percentagem de infeções continua a não ser detetada.

A resposta da Índia ao vírus foi inicialmente lenta. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, viria a impôr o confinamento no país no dia 24 de março, durante três semanas.

No Uttar Pradesh, o estado mais populoso, com mais de 200 milhões de pessoas, as autoridades instauraram o recolher obrigatório ao fim de semana, que deverá permanecer em vigor até ao final deste mês.

A Índia é o terceiro país do mundo com maior número de infetados, depois dos Estados Unidos e Brasil.

A taxa de mortalidade na Índia permanece relativamente baixa, com 18 mortes por milhão de pessoas, em comparação com 417 nos Estados Unidos, o país com mais óbitos provocados pela Covid-19, de acordo com cálculos da agência de notícias France-Presse (AFP), a partir de dados oficiais.

A Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC) manifestou, esta semana, preocupação com a situação na Índia, alertando que o Sul da Ásia está a caminho de se tornar no próximo centro da pandemia.

"Enquanto a atenção do mundo está centrada na crise em curso nos Estados Unidos e na América do Sul, uma tragédia humana semelhante está a emergir rapidamente no Sul da Ásia", disse um responsável regional da IFRC John Fleming.

A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 585 mil mortos e infetou mais de 13,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.