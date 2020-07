Conselho Europeu sem acordo, retoma sábado de manhã

Em declarações à rede ORF, Kurz disse que “a nossa principal exigência é de que não exista uma dívida coletiva a longo prazo, que o que for decidido aqui seja uma medida única.”

O adiamento foi anunciado pelo porta-voz da presidência do Conselho, pouco depois de o chanceler austríaco, Sebastian Kurz, ter anunciado que o seu Governo rejeitou a proposta que estava em cima da mesa de um pacote de apoio financeiro para fazer face à crise gerada pela pandemia na União Europeia.

Terminou sem acordo a reunião do Conselho Europeu que decorre em Bruxelas, com o objetivo de aprovar um fundo de recuperação económica e o orçamento europeu para os próximos anos. A reunião será retomada às 10h de sábado, hora de Lisboa.

Segundo a Reuters, o líder do Governo austríaco acrescentou que tinha mantido encontros com Angela Merkel, chanceler da Alemanha e com o presidente francês Emmanuel Macron ao longo da cimeira de 27 países que decorre em Bruxelas.

Ainda esta sexta-feira António Costa tinha manifestado esperança de que um acordo seja alcançado ainda esta noite.

A Áustria faz parte de um quarteto que ficou conhecido como os países frugais. Em causa estão os tais 750 mil milhões de euros, que, desde logo, estes quatro países acham um exagero. Criticam o equilíbrio entre subvenções e empréstimos.

A proposta prevê dois terços em subvenções (500 mil milhões de euros) e um terço em empréstimos (250 mil milhões de euros), uma parte mais pequena para evitar sobrecarregar os estados-membros com elevados níveis de dívida, mas os países frugais querem que todo o bolo seja considerado empréstimo.

Querem ainda perceber quais as condições para aceder ao dinheiro: a conduta democrática dos estados-membros, proposta que a Hungria não aceita.

[Atualizado às 23h07]