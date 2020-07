Thomas Bach anuncia recandidatura à presidência do COI

O presidente do Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, anunciou, esta sexta-feira, a recandidatura à liderança, nas eleições de 2021, para cumprir um segundo e último mandato de quatro anos.

“Se os membros do COI quiserem, estou pronto para cumprir um segundo mandato”, disse o advogado alemão, de 66 anos, no discurso inaugural de mais uma reunião de trabalho por videoconferência do organismo olímpico.

Thomas Bach referiu que, nos últimos dias, muitos membros do COI o contactaram para discutir a questão das eleições presidenciais do próximo ano, mas, na altura, não disse nada, porque pretendia fazer o anúncio hoje, diante de todos.

Bach foi eleito presidente do COI em 2013, em Buenos Aires, na Argentina, para um primeiro mandato com a duração de oito anos. Após o primeiro mandato, o presidente pode recandidatar-se a um segundo, mas de apenas quatro anos, de acordo com a Carta Olímpica.

A decisão anunciada esta sexta-feira por Thomas Bach foi tomada há meses e, até ao momento, nenhum outro membro do COI pretende contestar a sua reeleição, nem assumir-se como candidato.