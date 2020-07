Presidente do clube quer pagar viagem a Portimão

Emocionado, o recém eleito presidente do Clube Desportivo das Aves (CDA), disponibiliza-se para pagar as despesas da deslocação da equipa profissional ao terreno do Portimonense, na última jornada da I Liga.

Primeiro - num comunicado enviado à agência Lusa - a SAD deixou entender que não jogaria no Algarve. E, a seguir, referindo que somente solicitou à Liga para não contabilizar os pontos dessa última partida, através de um esclarecimento da administradora da SAD Estrela Costa, ao jornal "O Jogo". Em causa, a suposta ausência de "verdade desportiva e transparência", face aos problemas que vêm afetando a SAD, "com rescisões quase diárias, outras iminentes e jogadores do plantel com vários meses de salários em atraso".



António Freitas, presidente do clube, em Bola Branca, não aceita quaisquer justificações por parte da sociedade que gere o futebol profissional avense.

"Não aceito, não aceito [as justificações]. A SAD tem ainda jogadores disponíveis... Da minha parte, desde que tenha autorização, o Aves aparece. Responsabilizo-me perante o grupo de trabalho a custear as despesas dessa deslocação ao Algarve. Estas justificações da SAD têm que me ser ditas cara a cara. E tudo farei para que os jogadores, os que estiverem disponíveis, se sintam motivados a honrar a camisola. Se passar por mim, faço questão de ir no autocarro... (emociona-se). Para apoiar? A 150%. O Aves vai estar em Portimão", assegura, com a voz embargada.

"Não me interessa andar de fato novo e todo podre por dentro"



O líder do CDA anuncia igualmente que "a Liga e o senhor presidente da Federação [Portuguesa de Futebol] estão muito preocupados com esta situação", reconhecendo que o nome do Aves "fica em causa" com mais este episódio, depois de uma época com ordenados em atraso, maus resultados e, consequente, despromoção ao escalão secundário.

Por fim, em Bola Branca, e apesar da "queda", António Freitas diz querer permanecer nos campeonatos principais em Portugal, embora admita também a descida ao "fundo do poço" para manter a honra.

"Conheci o meu clube nos distritais... Não quero essa solução para o clube, quero continuar no futebol profissional. Mas se tiver que descer para essas divisões que seja de uma forma honrada. Não me interessa andar de fato novo e todo podre por dentro. Isso será fruto de um diálogo muito aberto com os sócios", termina.

O D. Aves é último classificado da I Liga, com apenas 17 pontos, tendo carimbada a descida de divisão há várias semanas. Logo a seguir está acesa a luta pela descida, com quatro nomes para uma vaga: V. Setúbal 30, Tondela 30, Portimonense 30 e Belenenses SAD 32. O Paços de Ferreira, com 35, está praticamente "safo".