Jovane Cabral conquista prémios de melhor do mês para o sindicato

Jovane Cabral, do Sporting, foi eleito pelo Sindicato dos Jogadores como o melhor jogador e o melhor jovem da Liga no mês de junho.

Na categoria “Melhor Jogador”, o extremo dos leões, de 22 anos, teve 28% dos votos, seguido por Helton Leite, guarda-redes do Boavista, com 19,05%, e pelo avançado Mehdi Taremi, do Rio Ave, com 10,54%.

Já para o prémio “Melhor Jovem”, Jovane Cabral obteve 28,91% dos votos, superando a concorrência de Trincão (Sp Braga), com 19,63% e Hildeberto Pereira (Vitória de Setúbal), com 10,63%.