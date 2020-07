Aves decide falhar última jornada e pode perder os pontos todos no campeonato

O despromovido Desportivo das Aves vai faltar ao jogo no terreno o Portimonense, da 34.ª e última jornada da I Liga, de forma a "salvaguardar a transparência na luta pela permanência". O castigo pode ser a perda de todos os pontos até agora conquistados.

"Face dos problemas que vêm afetando o CD Aves SAD, com rescisões quase diárias, outras iminentes e jogadores do plantel com vários meses de salários em atraso, que poderão conduzir a novos conflitos laborais, num contexto que vem obrigando a nossa equipa técnica a recorrer a jogadores sub-23 para formar o onze a cada jornada que passa, a administração concluiu que não estão reunidas as condições para salvaguardar a verdade desportiva e a transparência na luta pela permanência na I Liga na deslocação a Portimão", justificam os avenses, em comunicado enviado à Lusa esta sexta-feira.



A acionista da empresa que gere o futebol profissional do Desportivo das Aves, Estrela Costa, reforçou, esta sexta-feira, à Lusa que o clube não iria deslocar-se a Portimão, independentemente da decisão que a Liga de clubes adotasse relativamente à atribuição de pontos nesse jogo.

"Receando não reunir jogadores suficientes e, sobretudo, jogadores que garantam uma equipa competitiva contra o Portimonense, o CD Aves SAD, consciente das consequências que daí possam decorrer, vem pedir à Liga que os pontos do jogo com o Portimonense não sejam atribuídos, sob pena de ver afetada a verdade desportiva entre os clubes que lutam no fundo da tabela para evitar a descida de divisão", termina a nota.