António Salvador acredita que Braga pode chegar ao terceiro lugar

António Salvador, presidente do Sporting de Braga, ainda acredita que a equipa pode chegar ao terceiro lugar do campeonato, mesmo tendo desperdiçado a oportunidade de depender de si próprio para tal.

"Isto vai ser até ao fim, o importante é vencer o próximo jogo. Todos nós gostaríamos de conseguir alcançar esse objetivo. Digo claramente que acredito nisso, apesar de não depender só de nós, mas se fizermos o nosso trabalho poderemos alcançar esse lugar", afirmou Salvador.

Os minhotos empataram em casa, com o Belenenses SAD, na quarta-feira (1-1), e desperdiçaram a possibilidade de aproveitar o deslize (2-0) do Sporting, horas mais tarde, no Dragão, diante do FC Porto. Se tivesse vencido o jogo da 32.ª jornada, o Braga teria, agora, os mesmos pontos do Sporting, mas vantagem no confronto direto. Como tal, dependeria apenas de si próprio para terminar a época no pódio.

"Ano muito difícil" ainda pode sorrir ao Braga

Nas duas últimas jornadas, o Braga visita o aflito Tondela e recebe o já campeão nacional FC Porto. António Salvador salientou o "ano muito difícil" que agora finda, que "só um grande clube e com uma grande organização como o Sporting de Braga consegue ultrapassar".

"O Braga já teve cinco treinadores este ano, infelizmente, não porque quiséssemos ter os cinco, mas coincidências que aconteceram e que o Braga nada podia fazer [para as contrariar]. Mas estamos na luta, mesmo com todos esses problemas", afirmou o presidente do Braga.

O líder arsenalista não quis dizer se o treinador Artur Jorge pode continuar na próxima época. Questionado sobre se David Carmo pode representar o próximo grande encaixe financeiro, notou que, "para ser um clube rigoroso e sustentável", o Braga tem de vender todos os anos.

"Formar e vender, como a grande maioria dos clubes pela Europa fora", frisou António Salvador, esta sexta-feira, à margem de uma visita às futuras instalações previstas na segunda fase da cidade desportiva.