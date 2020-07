A hora de definir treinadores

Ainda debaixo dos ecos do título conquistado pelo FC Porto, é a questão dos treinadores para a próxima época que domina a imprensa desportiva desta sexta-feira. Também aqui os títulos e as imagens são elucidativos.

No jornal O JOGO, Sérgio Conceição surge sorridente ao lado de Pinto da Costa; por baixo, o título “Só sai quando eu morrer”, uma declaração forte, do presidente portista, 24 horas depois da conquista do título.

Já no Benfica, o impasse com Jorge Jesus mantém-se. Segundo A BOLA, o treinador fez um “ultimato a Vieira” e “só vem se puder trazer toda a equipa técnica”.

Já o RECORD faz um “SOS Luisão”. A parangona é acompanhada do esclarecimento de que Jorge Jesus quer “o antigo capitão perto do balneário.

As notícias do mercado de jogadores são alimentadas pelo Sporting, com A BOLA a revelar que Wanderson, extremo brasileiro do Krasnodar “é alvo prioritário”; O JOGO dá conta de que “Varandas quer Porro e Feddal já”, ao passo que o RECORD garante que o Machester City pretende segurar Porro, pelo que o jogador será emprestado ao Sporting sem opção de compra.

Comum aos três diários desportivos, o 34.º título do Real Madrid, conquistado a uma jornada do fim com uma vitória (2-1) sobre o Villareal, enquanto o Barcelona saía de Camp Nou vergado ao peso de uma derrota infligida pelo Osasuna, por igual resultado