Thiago Correa. "Espero que futuramente Jesus volte. Está na história do Flamengo"

Jorge Jesus vai deixar o Flamengo mas a esperança quanto à sua continuidade reside nos adeptos rubro-negros. Bola Branca esteve em contacto com uma das mais representativas embaixadas do campeão brasileiro, em Campos, no estado do Rio de Janeiro.

Thiago Correa, o presidente, continua esperançado que o Mister fique no “Mengão”, mas admitindo a sua partida destaca que a gratidão "existirá sempre".

"Jorge Jesus já está marcado na história do Flamengo. Ele e Cláudio Coutinho são os maiores treinadores que passaram pela história do Flamengo. O ano de 2019 e o início de 2020 foram espetaculares. Tem mais títulos que derrotas, recordes no campeonato brasileiro, o trabalho dele é intocável. O que ele fez nada, nem ninguém apagará", começa por afirmar o líder da Fla-Campos.

Thiago confia que a ser confirmada a saída de Jorge Jesus, o Flamengo saberá encontrar um substituto à altura e abre as portas a um regresso do português.

"Não vejo como um ciclo fechado. O futebol funciona assim, jogadores vão e vêm, treinadores vão e vêm. Espero que ele não saia, mas se sair espero que futuramente volte", explica o adepto flamenguista.

Jorge Jesus conquistou os torcedores do emblema carioca com os títulos, mas não só. Thiago Correa destaca o Mister como "um cara simples, delicado" e que no plantel "os jogadores adoram" JJ.

"Foi um casamento perfeito e que foi responsável por todo o sucesso que o Flamengo teve até hoje", finaliza o presidente da Fla-Campos.