Jogadores do Flamengo querem permanência de Jorge Jesus

Vitinho garante que os jogadores do Flamengo desejam a permanência de Jorge Jesus.

“Eu acredito que ele continua, por tudo que demonstra no dia a dia, o sentimento e carinho que tem por nós. Acho que foram dias complicados. Para nós também foi com esses rumores. Nós admiramos, adoramos o mister e queremos que ele fique. Não sabemos o que ele quer, mas vamos tentar compreender da melhor maneira possível, mas tenho para mim que ele segue com a gente e a gente lute por mais títulos no Flamengo”, disse, em declarações à Sportv Brasil.

Vitinho, extremo brasileiro, foi o autor do golo do Flamengo que confirmou o título do campeonato carioca.

Jorge Jesus tem sido anunciado como estando próximo do Benfica.

O jogador, de 26 anos, admite que estes rumores estão a causar preocupação dentro do plantel do Mengão.

Vitinho acredita na continuidade do Mister e dos bons resultados do Fla. Desde a chegada de Jorge Jesus, o Flamengo já conquistou seis troféus: Brasileirão, Libertadores, Supertaça sul-americana, Supertaça do Brasil, Taça Guanabara e agora o Carioca.