Itália. Inter goleia e aproxima-se da Juventus

O Inter de Milão isolou-se no segundo lugar da Liga italiana de futebol e reduziu para seis pontos a diferença para a líder Juventus, ao vencer por 4-0 a lanterna-vermelha SPAL, no encerramento da 33.ª jornada.

Na visita ao 20.º e último colocado, os nerazzurri inauguraram o marcador aos 37 minutos, por intermédio de Antonio Candreva, antes de dilatarem a vantagem no segundo tempo, com golos de Christian Biraghi, aos 55, Alexis Sánchez, aos 60, e Roberto Gagliardini, aos 74.

A formação comandada por Antonio Conte aproveitou o empate da Lazio em Udine (0-0) e isolou-se na vice-liderança, com 71 pontos, mais um do que a Atalanta (70), terceira colocada, e mais dois do que os romanos (69), que ocupam a quarta posição.

Quando faltam cinco rondas para o final da prova, o Inter está agora a seis pontos da líder Juventus (77), que na quarta-feira empatou 3-3 com o Sassuolo e somou o terceiro jogo seguido sem vencer.

Na luta pela manutenção, o Torino ganhou algum fôlego e está oito pontos acima da 'linha de água', depois de hoje ter batido o aflito Génova por 3-0, com golos do brasileiro Bremer, do sérvio Sasa Lukic e do capitão Andrea Belotti.