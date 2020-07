Bernardo Silva pode trocar Manchester City pelo Barcelona

Bernardo Silva está a ser associado a uma possível transferência do Manchester City para o Barcelona, na próxima temporada.

De acordo com o site "Le10Sport", o Barcelona quer vender jogadores de modo a abrir espaço à contratação de Lautaro Martínez, do Inter de Milão, e à renovação com Messi. O grande candidato ao adeus é Griezmann, por quem o Barcelona pagou 120 milhões de euros na época passada. Caso o avançado francês saia, a direção do Barcelona tem uma "prioridade absoluta": Bernardo Silva.

O criativo internacional português perdeu espaço no Manchester City, esta época, embora continue a ser dos jogadores mais elogiados por Pep Guardiola. O "Le10Foot" aponta que o facto de Bernardo ser agenciado por Jorge Mendes, com quem o Barcelona estreitou relações a propósito da compra de Francisco Trincão ao Sporting de Braga, por 30 milhões de euros, pode ajudar a viabilizar a operação.

A mesma fonte ressalva, contudo, que a saída de Griezmann do Barcelona é improvável, pois o internacional francês não quer deixar o clube catalão, pelo qual contabiliza 15 golos e quatro assistências em 46 jogos.

Bernardo Silva, de 25 anos, chegou a Manchester no início da época 2017/18, proveniente do Mónaco, a troco de 50 milhões de euros. Ao longo de três temporadas, soma 30 golos e 35 assistências em 153 jogos pelo City. Esta época, leva oito golos e 10 assistências em 49 partidas.