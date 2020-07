Álvaro Magalhães acredita que Luisão será aliado importante para Jorge Jesus

Álvaro Magalhães considera que a "liderança e respeito" conquistados por Luisão nos mais de 15 anos ligado ao Benfica serão mais-valias que Jorge Jesus de que não quererá abdicar, se regressar ao Benfica.

De acordo com a edição desta sexta-feira do jornal "Record", Jorge Jesus pretende ter Luisão perto do balneário, como parte preponderante da estrutura do futebol. Em entrevista a Bola Branca, Álvaro Magalhães baseia-se no currículo do antigo central brasileiro, com muitos títulos conquistados, muitos deles com Jesus, assim como a responsabilidade de ter envergado a braçadeira de capitão, para defender a decisão.

"Nós treinadores temos que ter sempre alguém em campo, não muitos, um ou dois, que sejam líderes e treinadores dentro de campo. O Luisão desempenhou essa função e o Jesus conhece-o bem. Esta é uma área diferente, mas a experiência que tem como jogador e como ser humano, vai reunir condições para desempenhar bem essa função", explica.

Álvaro Magalhães sublinha que, na equipa, quem "manda e decide é o treinador". No entanto, Luisão, nas funções que poderá assumir, terá o estatuto necessário para demonstrar "poder de liderança" junto do grupo de trabalho, esclarece o antigo internacional português.

O antigo lateral do Benfica recorda o ano de 2003, quando Luisão chegou à Luz, primeiro vencendo uma taça de Portugal com Camacho e seguidamente um campeonato com Trapattoni. Álvaro Magalhães foi adjunto do espanhol e, posteriormente, do italiano.

Luisão demonstrou desde o primeiro dia "muita liderança" e, assim, ganhou respeito entre "jogadores, dirigentes e adeptos". Álvaro Magalhães prevê, assim, que Luisão será "um elemento forte na estrutura" e alguém que "se dará ao respeito" junto do plantel.